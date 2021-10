Piloter un rickshaw nécessite une formation

Le Togo a adopté le rickshaw. Ces tricycles conçus en Inde sont utilisés pour le transport des personnes et des marchandises.

Ils sont tellement populaires qu’un groupe indien va les assembler au Togo sous une forme 100% électrique.

Le problème est que ces engins sont la cause de nombreux accidents. Les conducteurs n’ont pas de permis et ne savent pas gérer convenablement un engin par nature instable. Or, la surcharge est une pratique habituelle.

La Division de la sécurité routière (DSR) a décidé a lancé une opération de contrôle et des dizaines de tricycles ont été saisis.

‘Nous voulons assainir ce secteur. Il y a trop de pagaille et d'accidents surtout sur le grand contournement de Lomé’, expliquant les responsables de la DSR.

Près de 500 conducteurs attendent d’être formés dans les règle de l’art. Les sessions ont été suspendues en raison du Covid. Elle devraient reprendre prochainement.