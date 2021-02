Politique de logements sociaux

Construire 20.000 logements sociaux d’ici 2022, c’est l’engagement pris par le gouvernement dans le cadre du Plan national de développement (PND).

Ces maisons ou ces appartements devront être proposés à des prix abordables tout en respectant des critères de qualité, explique Issa Tchanilé, directeur de l'Urbanisme.

Les nouvelles promotions en chantier, principalement à Lomé, sont tout simplement inabordables pour le commun des mortels.

Pour lutter contre l’habitant insalubre et offrir des logements à une population de plus en plus nombreuse en raison de l’exode vers les villes, les projets sociaux sont absolument nécessaires.

L’Etat ne veut pas s’arrêter à 20.000 logements. L’ambition est de parvenir à un chiffre plus conséquent avec, peut-être, une formule associant le secteur privé.