Le Fonds Tinga électrifie les foyers togolais

Le gouvernement poursuit sa politique d’inclusion énergétique avec la relance de la campagne de branchements à faible coût dans le cadre du Fonds Tinga, une initiative phare en faveur des populations rurales.

À travers ce programme, les ménages peuvent bénéficier d’un branchement électrique pour seulement 1 000 Fcfa, grâce à une formule accessible baptisée « branchement Lafia ».

La Compagnie d’Énergie Électrique du Togo (CEET), partenaire opérationnel du projet, a d’ores et déjà redéployé ses équipes sur le terrain pour l’enregistrement et la mise en œuvre des raccordements.

Lancé en avril 2022, Tinga s’inscrit dans la stratégie gouvernementale d’accélération de l’accès à l’énergie, en particulier dans les zones rurales et pour les ménages à faibles revenus. Le projet permet de lever les freins financiers liés au coût élevé des raccordements, longtemps identifiés comme un obstacle majeur à l’accès universel à l’électricité.

Pour les autorités togolaises, l’électricité n’est pas un luxe, mais un droit fondamental et un levier incontournable de développement. Elle alimente l’économie locale, favorise l’entrepreneuriat rural, stimule l’éducation, améliore l’accès à la santé, et contribue à réduire les inégalités sociales.

Selon les chiffres officiels du ministère en charge des Mines et de l’Energie, le Togo affiche un taux de couverture électrique national de 70 % à fin 2024, contre 50 % en 2020. Cette progression est le résultat d’une volonté politique affirmée, combinée à des projets structurants, à l’image du Fonds Tinga.

En s’appuyant sur des mécanismes de financement innovants et sur une logique de proximité avec les bénéficiaires, le gouvernement entend porter ce taux encore plus haut dans les années à venir, avec pour objectif de réduire l’écart entre zones urbaines et rurales en matière d’accès à l’électricité.