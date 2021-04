La campagne anti-criminalité se poursuit dans le Grand Lomé. 84 personnes ont été interpellées vendredi, a indiqué Yark Damehane, le ministre de la Sécurité.

A Adamavo, Kagome, et Adakpamé, notamment, policiers et gendarmes ont saisi des armes blanches, des tenues militaires et du cannabis.

Les attaques à main armée et la petite délinquance sont en hausse. La porosité des frontières permet aux criminels de circuler d’un pays à l’autre.