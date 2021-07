Désinformation, mésinformation et ingérence étrangère

La lutte contre la désinformation et la mésinformation concernant le coronavirus sauve des vies.

La désinformation sur le coronavirus prospère. Il est important de s'informer uniquement auprès de sources faisant autorité.

Depuis la pandémie de Covid-19 et les débuts de la vaccination, les fausses informations se multiplient. Parmi elles : le vaccin nous injecte une puce, on ne sait pas tout à fait ce qu’il y a dans le sérum, les effets secondaires sont inhabituels…

La vaccination est l’une des plus grandes réussites de la santé publique. Elle permet de sauver au moins 2 à 3 millions de vies chaque année dans le monde, et d'éviter des maladies invalidantes ou chroniques à un nombre encore beaucoup plus élevé de personnes.

L’ambassade des Etats-Unis au Togo a lancé l’initiative ProVac dont l’objectif est d’identifier les sources de désinformation et de fausses nouvelles à propos des vaccins.

L’idée est de sensibiliser les journalistes, les animateurs de blogs, les leaders communautaires, mais aussi les leaders d’opinions et même le personnel médical pour les inciter à ne pas donner d’échos à des fake news.

Il faut encourager les plateformes en ligne à promouvoir des sources fiables, à rétrograder les contenus détectés comme étant faux ou trompeurs et à supprimer les contenus illicites ou susceptibles de causer un préjudice physique.

Un long combat pour lutter contre la désinformation, la mésinformation et l’ingérence étrangère.

‘Il faut amener les populations à déconstruire les messages douteux. Nous espérons ainsi contribuer à faire de la lutte contre le virus par le gouvernement togolais un succès, a déclaré le Dr Komla Avono, coordonnateur du projet.

‘La théorie du complot est fascinante, car face à des questions très complexes, elle semble offrir des réponses simples. Notre responsabilité, c’est de ne pas nous laisser berner’, a souligné de son côté Akodah Ayéwouadan, le ministre de la Communication.