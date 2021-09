Protection et assistance des populations

L’organisation internationale de la protection civile (OIPC) a tenu une réunion régionale qui s’est achevée mercredi à Lomé.

A cette occasion, les ministres Damehame Yark (Sécurité & Protection civile) et Lonlongno Apédo Anakoma (Action sociale) ont reçu les insignes d’Officiers de l’Ordre international de la Protection civile.

Une reconnaissance pour l’action menée par le Togo dans ce domaine.

L’OIPC est une organisation intergouvernementale dont l’objectif est de contribuer au développement par les Etats de structures assurant la protection et l’assistance des populations et protégeant les biens et l’environnement face aux catastrophes naturelles ou causées par l’homme.

Ces structures sont généralement connues sous les noms de protection civile, défense civile, sécurité civile et sont toutes concernées par la gestion des situations d'urgence.

L'OIPC fédère les structures nationales mises en place à cet effet par les pays dans le but de favoriser la coopération et la solidarité mutuelle entre elles.