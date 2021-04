Protection et miséricorde

Le Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, a assisté dimanche à l'investiture du nouveau président de l'église méthodiste du Togo, le révérend Pasteur Godson Dogbéda Téyi Lawson Kpavuvu.

Au nom du gouvernement, le ministre d'Etat, Payadowa Boukpessi, a félicité le nouveau président avant d'implorer la bénédiction de Dieu pour la réussite de sa mission.

Sur le plan théologique et biblique, le méthodisme insiste en priorité sur l’affirmation de la grâce de Dieu offerte à tous sans distinction : aux hommes et aux femmes de l’accepter et d’y répondre par la foi, ce en quoi elle s’inscrit pleinement dans la Réforme protestante.

Le méthodisme est également évangélique, dans la mesure où il accorde une large place à la prédication et à la nécessité d’une conversion personnelle.

Les conséquences pratiques d’une telle compréhension ont conduit les méthodistes, dès l’origine, à s’engager dans l’évangélisation et dans les actions sociales.

Les églises méthodistes sont de structure plutôt presbytérienne dans la mesure où la voix des laïcs y tient une large place.