Protéger les plus vulnérables

SOS Villages d'enfants France a lancé un programme pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. L’association bénéficie du soutien de l’AFD (Agence française de développement).

Le projet a pour objectif de renforcer la réalisation des droits de l’enfant en améliorant la prise en charge et la protection des filles et garçons en situation de vulnérabilité.

Il est mis en œuvre dans 3 pays, le Togo, le Burkina-Faso et la Côte d’Ivoire et doit contribuer au renforcement des capacités des OSC pour le respect des droits de l’enfant et pour une prise en charge adéquate.

L’objectif est de lutter contre l’exploitation, le mariage forcé, les mauvais traitements.

L'association est déjà très active au Togo.