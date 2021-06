Que leurs voeux soient exhaussés

A quand une réouverture totale des lieux de culte. Face à une baisse des infections, les fidèles réclament cette mesure.

‘Comme la situation sanitaire commence à s’améliorer, on va réfléchir là-dessus pour voir ce qui pourra être fait’, a déclaré mardi le Pr Anoumou Dagnran, membre du Conseil scientifique.

Depuis plus d’un an, églises, temples et mosquées sont fermées au public. Des aménagements ont été faits avec une jauge stricte dans certains lieux.

Les chiffres des contaminations sont à la baisse, mais la guerre est loin d’être gagnée. Elle le sera quand 60% de la population aura été vaccinées des deux doses.