Quel est le meilleur moyen de contenir la pandémie ?

Le Togo compte à ce jour 25 cas confirmés de covid-19. Le pays a pris des mesures pour freiner la propagation du virus très contagieux. Bouclage des grandes villes, fermeture des bars et restaurants, des écoles et universités et invitation à travailler depuis son domicile quand c’est possible.

A ce stade pas de confinement. Une mesure radicale difficile à prendre tant ses conséquences économiques et sociales sur des populations pauvres semblent risquées.

D’autres pays ont fait un choix différent.

Les dix millions d'habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, seront eux placés samedi en confinement "intermittent" pour trois semaines.

Le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire ont préféré l'état d'urgence et le couvre-feu, moins stricts. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique subsaharienne, s'est contenté ‘d’inviter' les habitants de sa capitale Abuja et de Lagos à rester chez eux.

Partout en Afrique, le virus a continué vendredi de progresser à une vitesse inquiétante avec plus de 2.700 cas et au moins 73 décès.

Le gouvernement nigérian a dit jeudi redouter une ‘explosion’ de l'infection parmi ses 190 millions d'habitants. A ce jour, il n'a recensé que 51 cas pour un mort.

En Côte d'Ivoire, la capitale économique Abidjan et ses 5 millions d'habitants seront isolés à partir de dimanche minuit. Le pays n'a pour l'heure enregistré que 96 cas et aucun décès.

Dans une note publiée jeudi, l'agence de notation financière Moody's a anticipé que le coronavirus aurait un ‘impact macroéconomique et financier sévère’ sur le continent.