Rassembler les énergies

L'Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT) veut fédérer toutes les bonnes volontés.

Avec l'appui du programme de consolidation de l'état et du Monde association (Pro-CEMA), financé par l'Union européenne, un cadre de concertation a été créé vendredi avec l’ensemble des organisations impliquées dans le volontariat au Togo.

Elles sont nombreuses, France Volontaires, Croix Rouge, Cavo, Peace Corps … Mais l’absence de synergie et d’échanges handicapent le développement du volontariat.

Le nouveau cadre de travail devrait corriger cette situation.

‘Cette initiative vise à renforcer le dialogue entre tous les acteurs et organisations de volontariat, à créer un lien fort de réflexion, d'échange et de partage autour des enjeux et défis et participer aux activités de promotion et de valorisation du volontariat’, explique Omar Agbangba, le directeur général de l’ANVT.

Le Togo est l’un des rares pays en Afrique à avoir développé de nombreux programmes de volontariat. Pour les jeunes avec ou sans diplômes et même les séniors.

Ils des dizaines de milliers à participer chaque année à des formations ou des opérations civiques.