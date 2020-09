Régions sous surveillance

La région Centrale est l’une des plus contaminées du Togo avec 250 cas recensés officiellement.

Les préfectures de Tchaoudjo, Sotouboua et Tchamba sont d’ailleurs bouclées.

Les autorités comptent sur les chefs traditionnels pour inciter les habitants à respecter les mesures barrières et la distanciation.

'Le chef traditionnel est un repère pour toute la communauté. Il doit lui-même respecter les mesures sanitaires’, explique Payadowa Boukpessi, le ministre de l’Administration territoriale qui était hier sur place.

Outre la région Centrale, celle de Kara (157 cas et des Plateaux (115 cas) font l’objet d’une attention particulière des autorités.

La région Maritime connaît une baisse sensible des infections. Les habitants de Lomé et de ses environs respectent plutôt bien les consignes de sécurité.

En zone rurale, c’est évidemment plus compliqué. La population est moins informée sur le coronavirus et les conditions de vie et d’habitant ne favorisent pas la distanciation.