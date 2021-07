Le premier Sommet sur l’engagement sociétal des entreprises entre l’Afrique, la France & l’Europe se déroule les 7 et 8 juillet depuis six capitales africaines & Paris.

Cette rencontre se donne pour ambition de contribuer à mettre la responsabilité sociétale, l’inclusion, l’économie sociale et solidaire, l’investissement socialement responsable, l’impact et les objectifs de développement durable au cœur de la nouvelle relation soutenable, solidaire et équitable entre l’Afrique, la France et l’Europe.

Elle accueille des représentants d’entreprises, de gouvernements actifs dans la recherche d’impacts et l’atteinte des ODD.

L’évènement s’articule autour de 8 panels organisés dans une sélection de capitales africaines - parmi lesquelles Lomé -, d’interviews exclusives, de keynotes de haut-niveau et

La ministre du Développement à la base, Myriam Dossou d’Almeida, a participé ce jour à un atelier consacré à l’inclusion.