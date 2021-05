Restitution

Pour lutter contre les trafics, les arnaques et le terrorisme, les particuliers ne seront plus autorisés à posséder plus de 3 cartes SIM prépayées par opérateur. Un délai de 6 mois est accordé aux particuliers.

Mais les deux opérateurs privés (Moov et Togo Cellulaire) ont d’ores et déjà demandé à leurs clients de restituer leurs cartes.

A défaut, les numéros seront suspendus.

Les Togolais ont pris l’habitude de jongler entre les forfaits et les promotions de TogoCel et de Moov pour les communications ou les datas.