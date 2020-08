Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont décidé de boucler les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba et Adjengré (région Centrale) avec imposition d’un couvre-feu.

A partir de ce jour, il est valable de 18h30 à 5h (et non plus de 21h à 5h).

Par ailleurs, tous les lieux de culte à Sokodé, Tchamba et Adjengre sont fermés.

Ces mesures sont temporaires.

Elles s’avèrent nécessaires et efficaces pour lutter contre le coronavirus.