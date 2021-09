Après dix ans d’exil au Togo, 66 réfugiés ivoiriens ont regagné Abidjan par avion, indique le Haut Commissariat aux réfugiés.

Selon le HCR, plus de 11.000 réfugiés, issus de 19 nationalités, vivent au Togo, certains depuis des décennies et n’ont pas l’intention de regagner leur pays d’origine. Ils ont parfois fondé une famille et ont une activité professionnelle.

Des centaines de ressortissants ivoiriens installés à Lomé hésitent encore à franchir le pas.