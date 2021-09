Retraite heureuse

La Décennie pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030) est l’occasion de réunir les gouvernements, la société civile, les organismes internationaux, les professionnels, le milieu universitaire, les médias et le secteur privé pour mener sur une période de 10 ans une action concertée, catalytique et de collaboration en vue d’améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et des communautés dans lesquelles elles vivent.

Une initiative lancée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le monde entier, les populations vieillissent à un rythme plus rapide que par le passé et cette transition démographique aura un impact sur près de l’ensemble des aspects de la société.

Le monde s’est uni autour du Programme de développement durable à l’horizon 2030 : tous les pays et toutes les parties prenantes se sont engagés à ne laisser personne de côté et à faire en sorte que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans des conditions de dignité et d’égalité et dans un environnement sain.

Une décennie d’action mondiale concertée sur le vieillissement en bonne santé s’impose.

On compte plus d’un milliard de personnes âgées de 60 ans ou plus, dont la plupart vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Bon nombre d’entre elles n’ont pas accès aux ressources de base nécessaires pour mener une vie empreinte de sens et de dignité. Beaucoup d’autres sont confrontées à de multiples obstacles qui les empêchent de participer pleinement à la société.

Le ministre togolais de la Santé, Moustafa Mijiyawa, participera le 8 septembre prochain à une table ronde virtuelle sure ce thème à l’occasion du lancement de la plateforme de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé.