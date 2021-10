3000 vaccinés dans le secteur des bars et de la restauration

Le Syndicat national des tenanciers des bars et restaurants du Togo incite ses membres et le personnel à se faire vacciner au plus vite contre le Covid.

3.000 d’entre-eux ont déjà reçu une ou deux doses.

Les restaurants et bars ont été autorisés à rouvrir récemment à condition de prendre des mesures strictes quant à l’accès du public.