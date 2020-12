Stop, c'est rouge !

Aimé Adi, le président de la branche togolaise d’Amnesty International ne dénonce pas le comportement du gouvernement concernant les droits de l’homme, mais celui … des automobilistes

‘Le respect des feux de signalisation va plus loin que la simple sécurité routière. Si on ne respecte pas les feux, c’est comme si on est d’accord que les gens ou les gouvernants violent la constitution. Il faut que chacun à son niveau fasse sa part de responsabilité’, a-t-il déclaré dimanche.

Pour Amnesty, ‘les feux tricolores sont là pour notre propre bien et non pour faire plaisir aux gouvernants’