Tourner la page au plus vite

Les fêtes sont terminées. Les Togolais ont repris le travail lundi. La capitale connaît son animation habituelle. La circulation est dense sur les principaux axes.

Le couvre-feu nocturne imposé entre Noël et le Jour de l’An a été levé.

Mais l’ambiance est toujours plombée par la crise sanitaire. Les chiffres d’infection ne sont pas alarmants, mais le virus continue de circuler. On compte 3.702 cas positifs depuis mars 2020 et 68 décès.

La circulation virale pour être endiguée par l’arrivée d’un vaccin. Lors de sa présentation des voeux, le président Faure Gnassingbé a indiqué qu’il serait disponible ‘dès que possible’. Le Togo travaille en étroite coopération avec l’OMS pour obtenir des doses le plus rapidement.

Les vaccins seront délivrés dans le cadre du dispositif Covax mis en place par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui rassemble environ 190 pays dont plus de 90 à revenus faibles et intermédiaires.