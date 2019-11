Un Togo beaucoup plus ouvert

Pour la première fois, les Africains peuvent voyager en moyenne, vers plus de 27 pays sans visa ou avec un visa à leur arrivée, selon le rapport sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique 2019, de la Commission de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement (BAD).

L’Ethiopie, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, l’Angola ou le Gabon sont les pays qui ont le plus progressé.

Le Togo également. Il se situe au 9e rang, juste derrière le Cap vert, mais devant Maurice et le Kenya.

La dynamique et les avancées en matière d'ouverture des visas en Afrique, conformes aux tendances mondiales, indiquent que les décideurs politiques africains sont convaincus des avantages liés à la libre circulation des hommes et femmes d'affaires, des investisseurs, des étudiants et touristes africains.

Pour les autorités togolais, les facilités accordées pour la délivrance des visas aux ressortissants africains est un moyen de stimuler le business et le tourisme.