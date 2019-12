Un centre de haute spiritualité

Le plus grand rassemblement religieux du Togo

Kovié (40 km de Lomé) est un lieu de pèlerinage traditionnel des chrétiens de la région Maritime. C'est surtout le plus grand rassemblement religieux du Togo.

Cette année, le XXIIe pèlerinage est placé sous la maternelle protection de ‘Sainte-Marie, reine de la paix’.

‘En faisant mémoire de la vierge Marie, reine de la paix, nous prions Dieu d’accorder, par son intercession, à l’Eglise, à notre pays le Togo et à l’entière famille humaine, un esprit de charité, les dons de l’unité et de la paix et la tranquillité’, souligne l’archevêque de Lomé, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah.

La plupart des participants ont rallié le sanctuaire marial dès vendredi.

Ils vont passer deux jours sur place.

La région Maritime compte les sanctuaires de Kovié et de Togoville (préfecture de Vo).

Dans la région des Plateaux, les fidèles privilégient le site d’Ayomé.