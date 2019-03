Un dîner en Provence

20 restaurants se mobilisent pour l’opération ‘Goût de France’ qui aura lieu le 21 mars prochain.

Ces établissements, situés à Lomé et Kpalimé, proposeront des menus spéciaux pour faire découvrir la cuisine du terroir et plus particulièrement celle de Provence à l'honneur cette année.

La vocation de cet événement planétaire est de fêter la vitalité de la cuisine française et se fédérer autour de valeurs communes : le partage et le plaisir.

En Provence, les assiettes ressemblent à de véritables tableaux de maître. Elles mettent en lumière des produits riches et variés, sublimés par des chefs restaurateurs de grand talent. Une cuisine saine et colorée.

Liste des restaurants participant à l’opération