Un long parcours

Adjovi Lonlongno Apedo, la ministre de l’Action sociale et de la Promotion de la femme, en est convaincue, l’égalité homme/femme s’est renforcée ces dernières années.

Un bilan dressé à l’occasion de la Journée internationale célébrée le 8 mars.

Ces avancées concernent l’éducation, la santé, l’économie, la politique.

Et la ministre de rappeler que deux femmes occupent des postes très importants, la Primature et la présidence de l’Assemblée nationale.

Le pourcentage des femmes au gouvernement est désormais de 21%. Elles sont également très présentes dans la gestion municipale.

Mais tout n’est pas rose, a reconnu Mme Lonlongno Apedo.

‘Il existe des obstacles sociaux et systémiques préexistants, qui persistent et entravent la participation et le leadership des femmes’, a-t-elle souligné.