Un peu compliqué cette année

L'année prochaine sera plus favorable; Inch Allah

A l’approche du ramadan, l’inquiétude monte concernant le respect des gestes barrières et de la distanciation.

Le mois saint est généralement l’occasion de rassemblement dans les moquées et de dîners accueillant de nombreux invités.

Mais avec la pandémie, rien de tout cela ne sera possible cette année.

‘Nous demandons à tous les musulmans de ne pas transgresser les mesures certes, contraignantes, mais, salutaires pour la santé de tous’, a déclaré jeudi El-Hadj Inoussa Bouraïma, le président de l’UMT (Union des musulmans du Togo).

Il a par ailleurs dénoncé l'ouverture clandestine de certaines mosquées.

‘Nous déplorons ce comportement incivique et demandons aux responsables de ces mosquées de les maintenir fermées et réitérons nos recommandations à l'endroit de nos coreligionnaires de respecter toutes les mesures barrières ainsi que les mesures restrictives lors des mariages et funérailles dont le nombre ne doit pas dépasser 15 personnes", a indiqué M. Bouraïma.

Le ramadan débutera le 13 avril.