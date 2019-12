L’arbre de Noël de la présidence a eu lieu samedi.

Les enfants du personnel ont eu la visite du père Noël dont la hotte était pleine de cadeaux.

‘Les collaborateurs de la présidence forment une grande famille et Noël, c'est un merveilleux moment de paix et d'amour, un temps qui nous permet de renouer avec un certain nombre de valeurs' a déclaré Victoire Tomégah-Dogbé, la directrice de Cabinet du président.