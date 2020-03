Vent debout

Le Port autonome de Lomé PAL), par lequel passent plus de deux tiers des échanges commerciaux du Togo, joue un rôle essentiel pour l’économie du pays, mais aussi pour les pays de l’hinterland.

Par ailleurs, de nombreux navires commerciaux sont enregistrés au Togo. Le nombre d’immatriculations augmente chaque année.

C’est bon pour l’emploi. Des marins togolais sont de plus en plus nombreux à travailler sur des bâtiments battant pavillon national et étranger.

Cette profession est réglementée par l’Organisation maritime internationale (OMI).

Tout marin doit disposer d’un livret maritime professionnel permettant de l'identifier et récapitulant les différents certificats et brevets, visas des autres Etats, la durée du temps passé à bord dont il est titulaire.

La demande doit être adressée à la direction des Affaires maritimes* chargée de la délivrance du sésame.

Le livret maritime, sorte de passeport, est un document officiel dans lequel sont indiquées l'identité du marin ainsi que les dates d'embarquement et de débarquement.

* Direction des Affaires maritimes Tél : (228) 70 43 52 24 Email : dam_togo (at) yahoo.fr