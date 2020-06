Vous êtes ici chez vous

Le Togo a une longue tradition d’accueil des réfugiés et il entend poursuivre cette politique, a rappelé samedi Damehane Yark, le ministre de la Sécurité à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés.

Non seulement le pays accueille, mais il intègre.

Selon le HCR, 11 968 réfugiés et 696 demandeurs d’asile, issus de 19 nationalités, vivent au Togo, certains depuis des décennies et n’ont pas l’intention de regagner leur pays d’origine. Ils ont parfois fondé une famille et ont une activité professionnelle.

Le Togo est une terre d’hospitalité. Il ne met aucune entrave à l’installation des réfugiés qui peuvent obtenir les autorisations pour travailler, envoyer leurs enfants à l’école et bénéficier du système de santé.

Les réfugiés ont plusieurs options, un retour volontaire, la réinstallation dans un pays tiers ou l’intégration dans le pays d’accueil.