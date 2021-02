50 ans après sa création, le Golf Club du Togo va-t-il fermer ?

C’est terminé. Le Golf Club du Togo, créé il y a 55 ans, a définitivement fermé ses portes ce jeudi. Le seul parcours du pays, un 9 trous, était située à Agoé, à quelques kilomètres de Lomé.

C’était un lieu privilégié, des diplomates, des hommes d’affaires étrangers, mais aussi des Togolais qui se retrouvaient chaque semaine pour des compétitions ou même le matin pour taper des balles ou faire un parcours avant d’aller au travail.

Situé sur un domaine de 25 hectares, le golf est victime d’un conflit avec des propriétaires dont l’appétit est aiguisée par la valeur du terrain dans cette zone. Un site théoriquement classé zone verte inconstructible.

Un arrêté d’expulsion a été délivré ce jour.

Dommage car un parcours de golf constitue toujours une valeur ajoutée pour un pays. Pour stimuler le tourisme, mais aussi pour répondre à la demande d’étrangers vivant au Togo, notamment les anglo-saxons et les asiatiques.

Les amateurs de golf n’auront pas d’autres choix que d’aller taper la balle au Ghana ou en Côte d’Ivoire.

Côté casse sociale, 120 personnes se retrouvent au chômage. Et 20 espoirs togolais ne pourront plus s'entraîner pour les compétitions régionales et internationales.