Adebayor : 'Si c’est la fin de tout, qu’il en soit ainsi’

L'attaquant Emmanuel Adebayor s’interroge sur son avenir. Il s’est confié mercredi à la BBC sans donner de réponse définitive quant à une nouvelle participation en équipe nationale dont il est la capitaine.

Après l’échec du Togo pour se qualifier à la CAN 2019, Adebayor, qui affiche18 ans de présence chez les Eperviers, retournera dans son club turc.

«Je ferai en sorte de garder en mémoire les bons moments et si c’est la fin de tout, qu’il en soit ainsi’, a-t-il déclaré.

‘J'ai commencé à jouer pour l'équipe nationale en 2000 et nous sommes maintenant en 2019. Il y a eu des hauts et des bas - il y a eu des regrets et des moments inoubliables’, a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant songe à la retraire. Lors de l’attaque du bus des Eperviers au Cabinda en 2010, il avait fait part de sa décision de quitter l’équipe nationale puis avait fait marche arrière.