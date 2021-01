Course à pied et à la voile

Une nouvelle et bien étrange discipline sportive vient de faire son apparition. La course à pied avec une voile (ou plutôt un bout de tissu noué à la taille. En plein effort, la voile se gonfle sous l’effet du vent.

‘C’est une opportunité que ce sport naisse au Togo. En 2015 aux jeux africains de Brazzaville. A notre tour, aux prochains jeux d’Accra en 2023, nous aurons aussi la possibilité de présenter ce sport’, a déclaré samedi Cyrile Kpatcha, le directeur des Sports.

Sur le plan sportif, on a du mal a saisir l’intérêt de cette course par rapport aux disciplines plus classiques