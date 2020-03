En route pour la Bavière

Le Togo participera pour la première fois au FC Bayern Youth Cup, qui se déroulera du 5 au 10 mai 2020 à Munich.

La FC Bayern Youth Cup est le plus grand et le plus ancien tournoi international de football réservé aux jeunes organisé par le célèbre club de football allemand.

L'objectif est de donner aux enfants du monde entier âgés de 14 à 16 ans, la possibilité d’exprimer leur talent.

’Cette initiative veut utiliser le football comme véhicule d’intégration’, explique Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne au Togo.

Les sélections nationales ont débuté début janvier. Dix joueurs togolais s’envoleront pour la Bavière.

16 pays seront représentés.