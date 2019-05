FIFA Forward aide la FTF

La FIFA va financer en partie la construction d’un bâtiment dédié au football géré par la FTF.

Il comprendra des bureaux, un centre de documentation, une salle de sport, une boutique et même un musée.

Le ministre des Sports, Foli-Bazi Katari et le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akpovy, ont posé mardi la première pierre de ce complexe estimé à 270 millions de Fcfa.

Livraison des équipements dans un peu moins d’un an.

FIFA Forward est conçu pour fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des six confédérations. Il se base sur trois grands principes : plus d’investissement, plus d’impact, plus de supervision.

Des fonds sont alloués à de nombreuses associations, notamment en Afrique.