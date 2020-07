Fin de contrat au Paraguay pour Adebayor

Emmanuel Adebayor a quitté Olimpia après moins de cinq mois au club en raison de complications provoquées par le nouveau coronavirus, a indiqué mardi la partie paraguayenne.

Le joueur de 36 ans est resté chez lui au Togo pendant une grande partie de la pandémie et le club a déclaré que son retour au Paraguay posait d'importants problèmes de santé et de sécurité.

‘Le coût logistique élevé et la situation économique que traverse le pays n'ont pas non plus échappé à Olimpia", a indiqué le club, ajoutant que le départ s’était effectué d'un commun accord.

L’attaquant togolais, ancien capitaine des Eperviers, avait signé en février dernier avec Olimpia.