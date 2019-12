L'esprit Barça

La Barça Academy, académie officielle du FC Barcelone, est de retour au Togo.

Lors d’un premier stage en avril dernier une centaine de joueurs, âgés de 6 à 18 ans, avaient été formés aux techniques et à la philosophie du célèbre club catalan.

Le projet Barça Academy Togo s'inscrit dans la durée et en attendant que tous les éléments requis pour l'ouverture d´un centre de formation permanent soient réunis.

Le second stage a débuté le 26 décembre et s’achève ce jour au stade de Kégué. Il est animé par des entraineurs du Barça en coopération avec leurs collègues togolais. Au total, 110 jeunes issus des couches les plus défavorisées en ont bénéficié.

Cette initiative est à mettre au crédit de Claude Emmanuel Ajavon, partenaire officiel du FC Barcelona, et des officiels togolais.