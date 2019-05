Les Eperviers dérouillent en Côte d'Ivoire

C’est ce qu’on appelle une raclée.

Les Eperviers Dames ont encaissé 11 buts en deux rencontres lors du tournoi UFOA-B. La Côte d’Ivoire et le Ghana ont fait une bouchée de l’équipe togolaise.

Dernière chance dimanche contre le Sénégal.

Huit pays prennent part à cette compétition et sont répartis en deux poules. Ghana (tenant du titre), Sénégal et le Togo sont dans la poule A conduite par la Côte d’Ivoire (pays hôte). La poule B comprend le Mali, Burkina et Niger avec en tête le Nigeria.

Le tournoi a lieu du 8 au 18 mai.