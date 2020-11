Motivation et esprit d’équipe

Le capitaine des Eperviers, Djene Dakonam, a appelé ses camarades à donner le meilleur d’eaux-mêmes lors des deux rencontres contre l’Egypte comptant pour les qualificatifs de la CAN 2021.

‘Il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe et à améliorer, il y a du travail et ce n'est pas seulement le capitaine ou le coach qui doivent le faire, toute l'équipe doit être mobilisée. C'est ensemble qu'on peut aller à la CAN et bien jouer’, a-t-il déclaré mardi.

Le match aller aura lieu le 14 novembre au Caire et la rencontre retour trois jours plus tard à Lomé.