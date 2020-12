Nouveau départ

Le club Asko de Kara (D1) a un nouveau dirigeant. Il s’agit de Mey Gnassingbé.

Son objectif est de moderniser le club et de s’entourer d’une équipe professionnelle de techniciens et de joueurs. Autre projet dans les cartons, la création d’un centre de formation et le lancement d’une équipe féminine.

‘Nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique et susciter la venue de talents du Togo et d’ailleurs dans la région’, a déclaré M. Gnassingbé.

Fondé en 1974, Asko est l'un des plus vieux clubs togolais.

Il a remporté cinq fois le championnat du Togo (1988, 1989, 1996, 2007, 2020) et quatre fois la coupe du Togo (1975, 1976, 1987, 1995).

Récemment le club a participé à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football.