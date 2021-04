Pas de changement au classement général

11 buts ont été marqués mercredi lors de la 6e journée du championnat de D1.

Dans la zone sud, Gomido est leader avec 13 points. Asck domine la zone nord avec 15 ponts.

Deux matchs en retard sont même prévus jeudi. Il s'agit de la rencontre entre Asko et Asck et de celle entre Semassi et Koroki.

Résultats zone sud

As OTR - Entente 2 (0-2)

As-Gbohloe-su - DYTO (1-1)

Ange FC - MARANATHA (1-1)

As OTR -Gomido (1-0)

Classement

1- Gomido (13pts)

2-As OTR (11pts)

3- DYTO FC (9pts)

4- As Togo port (8pts)

5-Entente II (7pts)

6-AS- Gbohloé-su (7pts)

7-Anges (5pts)

8- MARANATHA (5pts)

Résultats zone nord

As-Binah - Ifodje FC (1-0)

Unisport - Sara FC (2-1)

Asko - Asck (match prévu demain)

Semassi - Koroki (Match sur demain)

Classement

1-Asck (15pts)

2-Unisport (13pts)

3-Asko (11pts)

4-Semassi (6pts)

5-As-Binah (5pts)

6-Sara sport (4pts)

7- Ifodje (4pts)

8- Koroki (4pts)