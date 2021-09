Seconde défaite des Eperviers

Les qualifications de la zone Afrique à la Coupe du monde 2022 se poursuivent. Les Eperviers ont rencontré ce dimanche au stade de Kégué (Lomé) l’équipe de Namibie.

Ils ont subi une deuxième défaite. La Namibie est venue s'imposer 1 à 0.

Le 1er septembre dernier, les joueurs de Paulo Duarte s’étaient inclinés (0-2) face au Sénégal.

Le Togo est logé dans le groupe H avec le Sénégal, la Namibie et le Congo.

En attendant le match entre le Congo et le Sénégal, prévu le 7 septembre à Brazzaville, la Namibie prend la tête du groupe H (4 points) avec cette victoire à l'extérieur (1-0). Les Lions de la Téranga suivent (3 points) devant le Congo (1 point) et le Togo, dernier avec aucun point et aucun but après deux matches.