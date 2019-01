Une qualification, c'est davantage d'abonnés

Le Togo est toujours en course pour la CAN 2019 en Egypte. La compétition continentale aura lieu en juin prochain en Egypte.

‘Je souhaite de tout cœur que ce mois de juin soit aussi le mois du Togo’, a déclaré vendredi Alexandre Cohen, le directeur général de Canal+ Togo.

Et pour cause. Un Togo qualifié, c’est synonyme de davantage d’abonnés au bouquet qui détient les droits de retransmission de la CAN.

‘Que les Eperviers aille manger nos petits Ecureuils voisins pour qu’on se qualifie de la meilleure manière’, a-t-il souhaité. C’est tout ce qu’on espère.

La réponse viendra en mars lors de l’ultime match de qualification contre le Bénin.

3e dans le groupe D, les Eperviers ont 5 points derrière le Bénin (2e) et devant la Gambie (4e). L’Algérie est en tête avec 10 points.