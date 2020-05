L'Union va répondre aux besoins urgents

La réunion des ministres de la santé des Etats membres de l’UEMOA, s’est déroulée jeudi par visioconférence.

Les huit ministres - dont le Pr Moustafa Mijiyawa pour le Togo - doivent à présent formuler des propositions concrètes pour la mise en œuvre des instructions des chefs d’Etat.

L’objectif est aussi d’identifier les besoins urgents d’appui que l’Union pourrait apporter aux pays membres au regard des ressources dont elle dispose.

Selon le Président de la Commission de l’UEMOA qui a présidé la rencontre,

‘L’impact négatif du covid-19 sur le commerce international et sur l’emploi n’a aucun équivalent dans l’histoire de l’humanité. Tous les domaines de la vie économique et sociale s’en trouvent bouleversés. Il convient donc de prendre la pleine mesure de la situation et d’agir rapidement, vigoureusement et collectivement’, a déclaré Abdallah Boureima, le président de la Commission de l’UEMOA, à l’ouverture des travaux.

Selon les statistiques de l’OMS, à l’échelle de l’UEMOA à la date du 5 mai 2020, la pandémie du Covid-19 a touché 5.539 personnes avec 158 décès enregistrés, soit un taux de létalité de 2,9%.

Sur le plan économique, le FMI prévoit une récession de l’économie mondiale.

En ce qui concerne l’espace UEMOA, le taux de croissance prévu à 6,6% pourrait s’établir à 2,7% cette année du fait des effets de la pandémie et du frein porté à l’activité économique.