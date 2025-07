7,1 % de croissance au 1er trimestre : l’UEMOA confirme sa résilience économique

Les ministres de l’Economie et des Finances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont réunis vendredi dans la capitale togolaise pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025, sous l'égide du Conseil des Ministres.

Cette rencontre a permis de dresser un bilan de la conjoncture économique et d’examiner plusieurs projets stratégiques pour la région.

Le président du Conseil du conseil des ministres, Adama Coulibaly (ministre des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire) a dressé un panorama encourageant de la situation dans la région.

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs sont globalement positifs. La croissance réelle du PIB de l’Union s’est établie à 7,1% au premier trimestre 2025, en légère baisse par rapport aux 7,2% du dernier trimestre 2024. Les prévisions restent optimistes pour l’ensemble de l’année avec un taux de croissance attendu à 6,4%.

Parallèlement, l’inflation s’est infléchie, passant de 2,9% à 2,3% au premier trimestre 2025, grâce à une accalmie sur les prix à l’importation, en particulier l’énergie, et à l’efficacité des mesures de politique monétaire. Les projections laissent entrevoir un taux d’inflation de 2,2% en fin d’année.

Sur le volet budgétaire, les finances publiques connaissent une amélioration sensible. Le déficit budgétaire a diminué à 4,2% du PIB contre 5,1% un an auparavant, grâce à une meilleure mobilisation des recettes fiscales et une rigueur dans la gestion des dépenses publiques.

Le commerce extérieur bénéficie également d’une embellie, soutenue par la hausse des exportations, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Cette tendance a permis une mobilisation accrue de ressources extérieures et une meilleure liquidité bancaire.

Côté financement de l’économie, les crédits ont progressé de 5% en glissement annuel à fin mars 2025 et devraient atteindre 8,3% d’ici décembre, confirmant une relance du soutien bancaire aux acteurs économiques.

Les félicitations ont été adressées aux institutions communautaires pour leurs efforts dans la stabilité économique et l’intégration régionale : la Commission de l’UEMOA, la BCEAO, la BOAD et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA).

L'ordre du jour a porté sur plusieurs projets de décision : la mise en place d’une Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, l’adoption de la Stratégie 2025-2030 pour le développement du secteur privé et celle du dialogue public-privé.

Ce rendez-vous régional, auquel assistait Essowè Georges Barcola, le ministre de l’économie et des finances du Togo, confirme la volonté des pays membres de l'UEMOA d'assurer une gouvernance économique solide, adaptée aux enjeux actuels et future de la région.