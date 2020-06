Persistance de la menace terroriste au sein de l’espace communautaire

La 5e réunion des ministres de la Sécurité des pays membres de l’UEMOA s’est déroulée jeudi par visioconférence sous la présidence de Damehame Yark.

Le ministre togolais de la Sécurité a souligné que depuis la dernière rencontre tenue à Niamey en octobre 2018, ‘Le Burkina, le Mali et le Niger connaissent une escalade continue des actes terroristes et de grand banditisme. Ainsi, l'année 2019 s'est achevée sur un lourd bilan pour les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Entre septembre et décembre, près de 300 militaires ont perdu la vie’.

Selon le M. Yark, ‘La seule alternative reste la coopération : coopération dans le domaine sécuritaire, en matière d'échange d'informations et de renseignements.