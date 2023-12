Faure Gnassingbé à la manoeuvre au Niger

La Cédéao, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place dimanche un comité de trois dirigeants pour négocier avec la junte militaire du Niger en vue d'une transition vers un régime démocratique et envisager la levée des sanctions, selon un communiqué publié après un sommet annuel.

En juillet, le Niger est devenu le dernier membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) à être victime d’un coup d'État lorsque des soldats de la garde présidentielle ont arrêté le président Mohamed Bazoum et ont mis en place ce qu'ils ont appelé un gouvernement de transition.

Lors du sommet de dimanche dans la capitale nigériane Abuja, la Cédéao a décidé de mettre en place un comité composé de dirigeants du Togo, de la Sierra Leone et du Bénin pour engager la junte nigérienne afin de convenir d'une "feuille de route de transition courte" et de travailler "vers le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel".

"Sur la base des résultats de l'engagement du comité des chefs d'État avec la junte nigérienne, l'autorité assouplira progressivement les sanctions imposées au Niger", a déclaré l’organisation ouest-africaine.

L'organisme régional a ajouté que si la junte nigérienne ne respectait pas ses engagements, les sanctions seraient maintenues, y compris l'utilisation éventuelle de la force.

Le président nigérian Bola Tinubu, président de la Cédéao, avait déclaré plus tôt que le bloc devait essayer de renouer avec les pays de la région sous le régime militaire et les soutenir pour réaliser des transitions vers la démocratie "réalistes et courtes".

C’est exactement la position du président Faure Gnassingbé qui a toujours maintenu le dialogue avec les dirigeants militaires en place au Mali, au Burkina Faso et au Niger.