Un demi-siècle de solidarité

Le Togo a réaffirmé mardi à Accra son engagement indéfectible pour l’intégration régionale, à l’occasion du lancement officiel des festivités marquant les 50 ans de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Représentant le président Faure Gnassingbé, la Première ministre Victoire Tomégah-Dogbé a pris part à cette cérémonie haute en symboles et en ambitions, organisée au Ghana, pays hôte.

Le thème choisi pour ce jubilé d’or — « Ensemble plus forts pour un avenir meilleur » — en dit long sur les défis et les espoirs portés par l’institution fondée le 28 mai 1975, dont le Togo est l’un des membres fondateurs.

Cinquante ans après sa création, la Cédéao peut s’enorgueillir de nombreuses avancées : la suppression des visas entre États membres, la libre circulation des personnes et des biens, ou encore le soutien à la démocratie et à la stabilité dans la région. Le projet stratégique du corridor Abidjan-Lagos, l’autoroute Abidjan-Dakar ou la ligne maritime Praia-Dakar incarnent l’ambition d’une Afrique de l’Ouest interconnectée et tournée vers l’avenir.

La participation de Victoire Tomégah-Dogbé a été saluée comme le reflet de l’engagement constant du Togo envers les idéaux de l’organisation : solidarité, paix, sécurité, développement. Le président de la Commission, Dr Alieu Touray, n’a pas manqué de souligner le rôle de leadership du président Faure Gnassingbé dans la résolution des crises régionales, appelant de ses vœux une CEDEAO "unie par le sang".

La cérémonie s’est conclue par le dévoilement du logo officiel du cinquantenaire, symbole d’une CEDEAO qui veut se réinventer, fidèle à ses racines, mais résolument ancrée dans l’avenir.