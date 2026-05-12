Le futur s'écrit à Lomé

Du 20 au 22 mai, le « Sommet du futur », conférence organisée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour marquer le 50e anniversaire de sa création, aura lieu à Lomé.

Cette rencontre sera l'occasion de mesurer le chemin parcouru depuis 1975 en matière d’intégration.

On peut citer la libre circulation des personnes et des biens, le développement du commerce intra-régional, des avancées collectives dans les domaines de l'énergie, du numérique et du capital humain. Sans oublier la solidarité face aux crises, sanitaires, sécuritaires ou humanitaires.

Mais le bilan ne masque pas les réalités. Insécurité persistante, changement climatique, inégalités économiques, autant de défis qui appellent des réponses collectives renforcées et des approches innovantes.