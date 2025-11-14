Rubriques

Tendances:
Cédéao

Nouveau représentant à Lomé

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a une nouvelle voix diplomatique au Togo. Il s’agit de Deweh Emily Gray, de nationalité libérienne, officiellement nommée Représentante résidente de l’organisation à Lomé.

Une institution essentielle pour le développement de l'Afrique de l'Ouest © DR

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a une nouvelle voix diplomatique au Togo. Il s’agit de Deweh Emily Gray, de nationalité libérienne, officiellement nommée Représentante résidente de l’organisation à Lomé.

Elle succède au Bissau-Guinéen Barros Bacar Banjai, dont le mandat s’est achevé en juin dernier.

Madame Gray a présenté sa lettre de nomination au ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, vendredi.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Maada Bio prône la solidarité face au terrorisme

Maada Bio prône la solidarité face au terrorisme

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, également président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), a rencontré cette semaine à Washington le groupe des ambassadeurs des pays membres de l’organisation régionale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.