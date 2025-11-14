Nouveau représentant à Lomé

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a une nouvelle voix diplomatique au Togo. Il s’agit de Deweh Emily Gray, de nationalité libérienne, officiellement nommée Représentante résidente de l’organisation à Lomé.

Elle succède au Bissau-Guinéen Barros Bacar Banjai, dont le mandat s’est achevé en juin dernier.

Madame Gray a présenté sa lettre de nomination au ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, vendredi.