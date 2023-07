Sommet à Bissau

Un sommet de la Cédéao se déroule ce dimanche à Bissau (Guinée Bissau) en présence du président Faure Gnassingbé.

Une fois encore, il sera question du retour à l’ordre constitutionnel dans la région.

Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont dirigés par des juntes arrivés au pouvoir par des coups d’Etat.

Les dirigeants ouest-africains évoqueront également les problèmes d’insécurité et la lutte contre le terrorisme.

Bamako a exigé le départ de la mission onusienne au Mali qui compte de nombreux soldats togolais.

Les groupes djihadistes sont de plus en plus actifs au Sahel et dans les pays côtiers (Burkina, Bénin, Togo …).