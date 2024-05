Zone sensible

Des experts issus des pays membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sont réunis à Lomé depuis mardi pour une rencontre de deux jours axée sur l'élaboration de nouvelles stratégies destinées à combattre les divers trafics qui sévissent dans le golfe de Guinée.

Cette région, cruciale pour le commerce maritime, est malheureusement aussi le théâtre de nombreuses activités illicites affectant la sécurité et les économies des États riverains.

Abdourahamane Dieng, chef de la sécurité régionale de la Cédéao, a souligné l'importance stratégique de cette zone : ‘Chaque jour, de nombreux navires traversent le golfe de Guinée, et certains d'entre eux constituent une menace réelle pour la sécurité et l'économie des États’. Face à cette réalité, l'objectif de la réunion est de renforcer les mesures de sécurité et de surveiller plus efficacement le trafic maritime afin de réduire les risques associés.

Les participants sont des militaires, des policiers, des douaniers et des juristes, tous directement concernés par les questions de sécurité maritime. Cette diversité de profils témoigne de la complexité des enjeux et de la nécessité d'une approche multidisciplinaire pour adresser efficacement les problèmes de sécurité dans la région.

L'Union européenne, par l'intermédiaire de Paolo Silva, chef de la section politique à la Délégation de l’UE au Togo, a également apporté son soutien à cet effort. Silva a souligné lors de son intervention que ‘le golfe de Guinée constitue un point d'entrée stratégique essentiel, ce qui rend impératif de renforcer la coopération régionale et internationale pour garantir la sécurité et la sûreté maritime’.

Le soutien technique et financier de l'UE à cette initiative souligne l'importance de la stabilité dans cette région pour le commerce international et la sécurité globale. Les résultats attendus de cette réunion sont donc cruciaux non seulement pour les pays de la CEDEAO mais aussi pour la communauté internationale, qui bénéficie indirectement de la sécurisation de ces eaux stratégiques.

Les discussions s'articulent autour de l'adoption de mesures concrètes et de l'établissement de partenariats stratégiques capables de contrer efficacement les activités illicites. La mise en œuvre des stratégies décidées à Lomé sera suivie de près, tant par les États membres que par les partenaires internationaux, afin de s'assurer que le golfe de Guinée devienne un modèle de sécurité maritime.